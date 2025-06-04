uyu
UYU - Peso uruguayan

Peso uruguayan este moneda Uruguay. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peso uruguayan este cursul de la UYU la USD. Codul valutar pentru Uruguay Peso este UYU, iar simbolul valutar este $U. Mai jos, veți găsi cursurile Peso uruguayan și un convertor valutar.

UYUPeso Uruguayan

Statistici Peso uruguayan

NumePeso uruguayan
Simbol$U
Unitate minoră1/100 = Centésimo
Simbol unitate minorăCentésimo
Conversie de top UYUUYU la USD
Grafic de top UYUGrafic UYU la USD

Profil Peso uruguayan

MonedeFreq used: $U1, $U2, $U5, $U10
BancnoteFreq used: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
Banca centralăCentral Bank of Uruguay
Utilizatori
Uruguay

