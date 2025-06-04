UYU - Peso uruguayan
Peso uruguayan este moneda Uruguay. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peso uruguayan este cursul de la UYU la USD. Codul valutar pentru Uruguay Peso este UYU, iar simbolul valutar este $U. Mai jos, veți găsi cursurile Peso uruguayan și un convertor valutar.
Statistici Peso uruguayan
|Nume
|Peso uruguayan
|Simbol
|$U
|Unitate minoră
|1/100 = Centésimo
|Simbol unitate minoră
|Centésimo
|Conversie de top UYU
|UYU la USD
|Grafic de top UYU
|Grafic UYU la USD
Profil Peso uruguayan
|Monede
|Freq used: $U1, $U2, $U5, $U10
|Bancnote
|Freq used: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
|Banca centrală
|Central Bank of Uruguay
|Utilizatori
Uruguay
Uruguay
