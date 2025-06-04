zwd
Dolarul zimbabwean este moneda Zimbabwe. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul zimbabwean este cursul de la ZWD la USD. Codul valutar pentru Zimbabwe Dollar este ZWD, iar simbolul valutar este Z$. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul zimbabwean și un convertor valutar.

Notice: This Zimbabwe dollar (ZWD) has been suspended indefinitely.

zwd
ZWDDolar Zimbabwean (învechit)

In January 2009, the Reserve Bank of Zimbabwe permitted the use of foreign currency in Zimbabwe in response to an economic decline that caused inflation levels of 5 billion percent. By April 2009, the Zimbabwe dollar was suspended indefinitely. The government has adopted a multiple currency framework which includes the Australian Dollar, Botswana Pula, British Sterling Pound, Chinese Yuan, Euro, Japanese Yen, Indian Rupee, South African Rand, and United States Dollar. For more information, read the BBC's "Zimbabwe's multi-currency confusion".

Statistici Dolarul zimbabwean

NumeDolarul zimbabwean
SimbolZ$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent
Conversie de top ZWDZWD la USD
Grafic de top ZWDGrafic ZWD la USD

Profil Dolarul zimbabwean

BancnoteFreq used: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
Banca centralăReserve Bank of Zimbabwe
Utilizatori
Zimbabwe

