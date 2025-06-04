ZWD - Dolarul zimbabwean
Dolarul zimbabwean este moneda Zimbabwe. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul zimbabwean este cursul de la ZWD la USD. Codul valutar pentru Zimbabwe Dollar este ZWD, iar simbolul valutar este Z$. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul zimbabwean și un convertor valutar.
Notice: This Zimbabwe dollar (ZWD) has been suspended indefinitely.
In January 2009, the Reserve Bank of Zimbabwe permitted the use of foreign currency in Zimbabwe in response to an economic decline that caused inflation levels of 5 billion percent. By April 2009, the Zimbabwe dollar was suspended indefinitely. The government has adopted a multiple currency framework which includes the Australian Dollar, Botswana Pula, British Sterling Pound, Chinese Yuan, Euro, Japanese Yen, Indian Rupee, South African Rand, and United States Dollar. For more information, read the BBC's "Zimbabwe's multi-currency confusion".
Statistici Dolarul zimbabwean
|Nume
|Dolarul zimbabwean
|Simbol
|Z$
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|Cent
|Conversie de top ZWD
|ZWD la USD
|Grafic de top ZWD
|Grafic ZWD la USD
Profil Dolarul zimbabwean
|Bancnote
|Freq used: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
|Banca centrală
|Reserve Bank of Zimbabwe
|Utilizatori
Zimbabwe
Zimbabwe
