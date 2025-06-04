cop
COP - Peso columbian

Peso columbian este moneda Columbia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peso columbian este cursul de la COP la USD. Codul valutar pentru Colombia Peso este COP, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Peso columbian și un convertor valutar.

COPPeso Columbian

Statistici Peso columbian

NumePeso columbian
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Centavo
Simbol unitate minorăCentavo
Conversie de top COPCOP la USD
Grafic de top COPGrafic COP la USD

Profil Peso columbian

MonedeFreq used: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
BancnoteFreq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
Banca centralăCentral Bank of Colombia
Utilizatori
Columbia

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15937
GBP / EUR1.14148
USD / JPY156.468
GBP / USD1.32340
USD / CHF0.804306
USD / CAD1.40402
EUR / JPY181.405
AUD / USD0.651872

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%