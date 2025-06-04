PEN - Sol Peruvian
Sol Peruvian este moneda Peru. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Sol Peruvian este cursul de la PEN la USD. Codul valutar pentru Peru Sol este PEN, iar simbolul valutar este S/.. Mai jos, veți găsi cursurile Sol Peruvian și un convertor valutar.
Statistici Sol Peruvian
|Nume
|Sol Peruvian
|Simbol
|S/.
|Unitate minoră
|1/100 = Céntimo
|Simbol unitate minoră
|Céntimo
|Conversie de top PEN
|PEN la USD
|Grafic de top PEN
|Grafic PEN la USD
Profil Sol Peruvian
|Monede
|Freq used: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
|Bancnote
|Freq used: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
|Banca centrală
|Central Reserve Bank of Peru
|Utilizatori
Peru
Peru
