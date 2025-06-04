pen
PEN - Sol Peruvian

Sol Peruvian este moneda Peru. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Sol Peruvian este cursul de la PEN la USD. Codul valutar pentru Peru Sol este PEN, iar simbolul valutar este S/.. Mai jos, veți găsi cursurile Sol Peruvian și un convertor valutar.

PENSol Peruan

Statistici Sol Peruvian

NumeSol Peruvian
SimbolS/.
Unitate minoră1/100 = Céntimo
Simbol unitate minorăCéntimo
Conversie de top PENPEN la USD
Grafic de top PENGrafic PEN la USD

Profil Sol Peruvian

MonedeFreq used: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
BancnoteFreq used: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
Banca centralăCentral Reserve Bank of Peru
Utilizatori
Peru

