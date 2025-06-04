kzt
Tenge kazh este moneda Kazahstan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Tenge kazh este cursul de la KZT la USD. Codul valutar pentru Kazakhstan Tenge este KZT, iar simbolul valutar este ₸. Mai jos, veți găsi cursurile Tenge kazh și un convertor valutar.

Statistici Tenge kazh

NumeTenge kazh
Simbol
Unitate minoră1/100 = Tïin
Simbol unitate minorăTïin
Conversie de top KZTKZT la USD
Grafic de top KZTGrafic KZT la USD

Profil Tenge kazh

MonedeFreq used: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
BancnoteFreq used: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
Banca centralăThe National Bank of Kazakhstan
Utilizatori
Kazahstan

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15962
GBP / EUR1.14153
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32374
USD / CHF0.804123
USD / CAD1.40398
EUR / JPY181.425
AUD / USD0.651924

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%