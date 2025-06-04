KZT - Tenge kazh
Tenge kazh este moneda Kazahstan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Tenge kazh este cursul de la KZT la USD. Codul valutar pentru Kazakhstan Tenge este KZT, iar simbolul valutar este ₸. Mai jos, veți găsi cursurile Tenge kazh și un convertor valutar.
Statistici Tenge kazh
|Nume
|Tenge kazh
|Simbol
|₸
|Unitate minoră
|1/100 = Tïin
|Simbol unitate minoră
|Tïin
|Conversie de top KZT
|KZT la USD
|Grafic de top KZT
|Grafic KZT la USD
Profil Tenge kazh
|Monede
|Freq used: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
|Bancnote
|Freq used: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
|Banca centrală
|The National Bank of Kazakhstan
|Utilizatori
Kazahstan
Kazahstan
