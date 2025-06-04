mmk
Kyatul birmanez Kyat este moneda Mianmar (Birmania). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kyatul birmanez Kyat este cursul de la MMK la USD. Codul valutar pentru Myanmar (Burma) Kyat este MMK, iar simbolul valutar este K. Mai jos, veți găsi cursurile Kyatul birmanez Kyat și un convertor valutar.

Notice: The MMK rates listed on XE.com are the official exchange rates. The black market MMK rates may vary significantly.

Statistici Kyatul birmanez Kyat

NumeKyatul birmanez Kyat
SimbolK
Unitate minoră1/100 = Pya
Simbol unitate minorăPya
Conversie de top MMKMMK la USD
Grafic de top MMKGrafic MMK la USD

Profil Kyatul birmanez Kyat

BancnoteFreq used: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
Banca centralăCentral Bank of Myanmar
Utilizatori
Mianmar (Birmania)

