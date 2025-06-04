MMK - Kyatul birmanez Kyat
Kyatul birmanez Kyat este moneda Mianmar (Birmania). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kyatul birmanez Kyat este cursul de la MMK la USD. Codul valutar pentru Myanmar (Burma) Kyat este MMK, iar simbolul valutar este K. Mai jos, veți găsi cursurile Kyatul birmanez Kyat și un convertor valutar.
Notice: The MMK rates listed on XE.com are the official exchange rates. The black market MMK rates may vary significantly.
Statistici Kyatul birmanez Kyat
|Nume
|Kyatul birmanez Kyat
|Simbol
|K
|Unitate minoră
|1/100 = Pya
|Simbol unitate minoră
|Pya
|Conversie de top MMK
|MMK la USD
|Grafic de top MMK
|Grafic MMK la USD
Profil Kyatul birmanez Kyat
|Bancnote
|Freq used: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
|Banca centrală
|Central Bank of Myanmar
|Utilizatori
Mianmar (Birmania)
Mianmar (Birmania)
