MMK - Kyatul birmanez Kyat

Kyatul birmanez Kyat este moneda Mianmar (Birmania). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kyatul birmanez Kyat este cursul de la MMK la USD. Codul valutar pentru Myanmar (Burma) Kyat este MMK , iar simbolul valutar este K. Mai jos, veți găsi cursurile Kyatul birmanez Kyat și un convertor valutar.

Notice: The MMK rates listed on XE.com are the official exchange rates. The black market MMK rates may vary significantly.