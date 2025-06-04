kes
KES - Șilingul kenyan

Șilingul kenyan este moneda Kenia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Șilingul kenyan este cursul de la KES la USD. Codul valutar pentru Kenya Shilling este KES, iar simbolul valutar este KSh. Mai jos, veți găsi cursurile Șilingul kenyan și un convertor valutar.

Selectați o monedă

kes
KESȘiling Kenyan

Statistici Șilingul kenyan

NumeȘilingul kenyan
SimbolKSh
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăc
Conversie de top KESKES la USD
Grafic de top KESGrafic KES la USD

Profil Șilingul kenyan

PorecleBob
MonedeFreq used: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Rarely used: c50, c40
BancnoteFreq used: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Rarely used: KSh10, KSh20
Banca centralăCentral Bank of Kenya
Utilizatori
Kenia

De ce sunteți interesat de KES?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru KESObțin cursurile KES pe telefonul meuObțin un API de date valutare KES pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15963
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.450
GBP / USD1.32379
USD / CHF0.804106
USD / CAD1.40398
EUR / JPY181.425
AUD / USD0.651985

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%