KES - Șilingul kenyan
Șilingul kenyan este moneda Kenia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Șilingul kenyan este cursul de la KES la USD. Codul valutar pentru Kenya Shilling este KES, iar simbolul valutar este KSh. Mai jos, veți găsi cursurile Șilingul kenyan și un convertor valutar.
Statistici Șilingul kenyan
|Nume
|Șilingul kenyan
|Simbol
|KSh
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|c
|Conversie de top KES
|KES la USD
|Grafic de top KES
|Grafic KES la USD
Profil Șilingul kenyan
|Porecle
|Bob
|Monede
|Freq used: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Rarely used: c50, c40
|Bancnote
|Freq used: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Rarely used: KSh10, KSh20
|Banca centrală
|Central Bank of Kenya
|Utilizatori
Kenia
