KES - Șilingul kenyan

Șilingul kenyan este moneda Kenia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Șilingul kenyan este cursul de la KES la USD. Codul valutar pentru Kenya Shilling este KES , iar simbolul valutar este KSh. Mai jos, veți găsi cursurile Șilingul kenyan și un convertor valutar.