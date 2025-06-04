gel
GEL - Lari georgian

Lari georgian este moneda Georgia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lari georgian este cursul de la GEL la USD. Codul valutar pentru Georgia Lari este GEL, iar simbolul valutar este ₾. Mai jos, veți găsi cursurile Lari georgian și un convertor valutar.

GELLari Georgian

Statistici Lari georgian

NumeLari georgian
SimbolLari
Unitate minoră1/100 = Tetri
Simbol unitate minorăTetri
Conversie de top GELGEL la USD
Grafic de top GELGrafic GEL la USD

Profil Lari georgian

MonedeFreq used: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
BancnoteFreq used: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
Banca centralăNational Bank of Georgia
Utilizatori
Georgia

