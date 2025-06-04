GEL - Lari georgian
Lari georgian este moneda Georgia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lari georgian este cursul de la GEL la USD. Codul valutar pentru Georgia Lari este GEL, iar simbolul valutar este ₾. Mai jos, veți găsi cursurile Lari georgian și un convertor valutar.
Statistici Lari georgian
|Nume
|Lari georgian
|Simbol
|Lari
|Unitate minoră
|1/100 = Tetri
|Simbol unitate minoră
|Tetri
|Conversie de top GEL
|GEL la USD
|Grafic de top GEL
|Grafic GEL la USD
Profil Lari georgian
|Monede
|Freq used: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
|Bancnote
|Freq used: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
|Banca centrală
|National Bank of Georgia
|Utilizatori
Georgia
Georgia
De ce sunteți interesat de GEL?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru GELObțin cursurile GEL pe telefonul meuObțin un API de date valutare GEL pentru afacerea mea