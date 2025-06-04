xpd
Paladiu este moneda paladiu. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Paladiu este cursul de la XPD la USD. Codul valutar pentru Palladium este XPD. Mai jos, veți găsi cursurile Paladiu și un convertor valutar.

XPDUncie de Paladiu

Statistici Paladiu

NumePaladiu
SimbolUncia din paladiu
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top XPDXPD la USD
Grafic de top XPDGrafic XPD la USD

Profil Paladiu

Utilizatori
paladiu

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14172
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32382
USD / CHF0.804415
USD / CAD1.40393
EUR / JPY181.406
AUD / USD0.651764

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%