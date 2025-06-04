SCR - Rupia din Seychelles
Rupia din Seychelles este moneda Seychelles. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rupia din Seychelles este cursul de la SCR la USD. Codul valutar pentru Seychelles Rupee este SCR, iar simbolul valutar este ₨. Mai jos, veți găsi cursurile Rupia din Seychelles și un convertor valutar.
Statistici Rupia din Seychelles
|Nume
|Rupia din Seychelles
|Simbol
|₨
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|Cent
|Conversie de top SCR
|SCR la USD
|Grafic de top SCR
|Grafic SCR la USD
Profil Rupia din Seychelles
|Monede
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
|Bancnote
|Freq used: ₨50, ₨100, ₨500
|Banca centrală
|Central Bank of Seychelles
|Utilizatori
Seychelles
Seychelles
De ce sunteți interesat de SCR?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru SCRObțin cursurile SCR pe telefonul meuObțin un API de date valutare SCR pentru afacerea mea