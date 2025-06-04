SCR - Rupia din Seychelles

Rupia din Seychelles este moneda Seychelles. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rupia din Seychelles este cursul de la SCR la USD. Codul valutar pentru Seychelles Rupee este SCR , iar simbolul valutar este ₨. Mai jos, veți găsi cursurile Rupia din Seychelles și un convertor valutar.