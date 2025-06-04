scr
SCR - Rupia din Seychelles

Rupia din Seychelles este moneda Seychelles. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rupia din Seychelles este cursul de la SCR la USD. Codul valutar pentru Seychelles Rupee este SCR, iar simbolul valutar este ₨. Mai jos, veți găsi cursurile Rupia din Seychelles și un convertor valutar.

Selectați o monedă

scr
SCRRupie Seychelleză

Statistici Rupia din Seychelles

NumeRupia din Seychelles
Simbol
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent
Conversie de top SCRSCR la USD
Grafic de top SCRGrafic SCR la USD

Profil Rupia din Seychelles

MonedeFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
BancnoteFreq used: ₨50, ₨100, ₨500
Banca centralăCentral Bank of Seychelles
Utilizatori
Seychelles

De ce sunteți interesat de SCR?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru SCRObțin cursurile SCR pe telefonul meuObțin un API de date valutare SCR pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15953
GBP / EUR1.14138
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32346
USD / CHF0.804500
USD / CAD1.40421
EUR / JPY181.418
AUD / USD0.651716

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%