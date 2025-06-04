bmd
Dolar din Bermude este moneda Bermude. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Bermude este cursul de la BMD la USD. Codul valutar pentru Bermuda Dollar este BMD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Bermude și un convertor valutar.

Statistici Dolar din Bermude

NumeDolar din Bermude
Simbol$
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top BMDBMD la USD
Grafic de top BMDGrafic BMD la USD

Profil Dolar din Bermude

Banca centralăBermuda Monetary Authority
Utilizatori
Bermude

