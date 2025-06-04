BMD - Dolar din Bermude
Dolar din Bermude este moneda Bermude. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Bermude este cursul de la BMD la USD. Codul valutar pentru Bermuda Dollar este BMD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Bermude și un convertor valutar.
Statistici Dolar din Bermude
|Nume
|Dolar din Bermude
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top BMD
|BMD la USD
|Grafic de top BMD
|Grafic BMD la USD
Profil Dolar din Bermude
|Banca centrală
|Bermuda Monetary Authority
|Utilizatori
Bermude
Bermude
