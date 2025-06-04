AZN - Manat azer
Manat azer este moneda Azerbaidjan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Manat azer este cursul de la AZN la USD. Codul valutar pentru Azerbaijan Manat este AZN, iar simbolul valutar este ₼. Mai jos, veți găsi cursurile Manat azer și un convertor valutar.
Statistici Manat azer
|Nume
|Manat azer
|Simbol
|₼
|Unitate minoră
|1/100 = Qepik
|Simbol unitate minoră
|qr
|Conversie de top AZN
|AZN la USD
|Grafic de top AZN
|Grafic AZN la USD
Profil Manat azer
|Monede
|Freq used: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
|Bancnote
|Freq used: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
|Banca centrală
|Central Bank of the Republic of Azerbaijan
|Utilizatori
Azerbaidjan
Azerbaidjan
