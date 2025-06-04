azn
Manat azer este moneda Azerbaidjan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Manat azer este cursul de la AZN la USD. Codul valutar pentru Azerbaijan Manat este AZN, iar simbolul valutar este ₼. Mai jos, veți găsi cursurile Manat azer și un convertor valutar.

Statistici Manat azer

NumeManat azer
Simbol
Unitate minoră1/100 = Qepik
Simbol unitate minorăqr
Conversie de top AZNAZN la USD
Grafic de top AZNGrafic AZN la USD

Profil Manat azer

MonedeFreq used: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
BancnoteFreq used: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
Banca centralăCentral Bank of the Republic of Azerbaijan
Utilizatori
Azerbaidjan

