PHP - Peso filipinez
Peso filipinez este moneda Filipine. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peso filipinez este cursul de la PHP la USD. Codul valutar pentru Philippines Peso este PHP, iar simbolul valutar este ₱. Mai jos, veți găsi cursurile Peso filipinez și un convertor valutar.
Statistici Peso filipinez
|Nume
|Peso filipinez
|Simbol
|₱
|Unitate minoră
|1/100 = Sentimo
|Simbol unitate minoră
|Sentimo
|Conversie de top PHP
|PHP la USD
|Grafic de top PHP
|Grafic PHP la USD
Profil Peso filipinez
|Monede
|Freq used: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Rarely used: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
|Bancnote
|Freq used: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Rarely used: ₱5, ₱10
|Banca centrală
|Central Bank of the Philippines
|Utilizatori
Filipine
