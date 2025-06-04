php
PHP - Peso filipinez

Peso filipinez este moneda Filipine. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peso filipinez este cursul de la PHP la USD. Codul valutar pentru Philippines Peso este PHP, iar simbolul valutar este ₱. Mai jos, veți găsi cursurile Peso filipinez și un convertor valutar.

PHPPeso Filipinez

Statistici Peso filipinez

NumePeso filipinez
Simbol
Unitate minoră1/100 = Sentimo
Simbol unitate minorăSentimo
Conversie de top PHPPHP la USD
Grafic de top PHPGrafic PHP la USD

Profil Peso filipinez

MonedeFreq used: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Rarely used: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
BancnoteFreq used: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Rarely used: ₱5, ₱10
Banca centralăCentral Bank of the Philippines
Utilizatori
Filipine

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15946
GBP / EUR1.14163
USD / JPY156.470
GBP / USD1.32367
USD / CHF0.804470
USD / CAD1.40404
EUR / JPY181.420
AUD / USD0.651803

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%