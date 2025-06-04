CZK - Coroana cehă
Coroana cehă este moneda Republica Cehă. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Coroana cehă este cursul de la CZK la USD. Codul valutar pentru Czech Republic Koruna este CZK, iar simbolul valutar este Kč. Mai jos, veți găsi cursurile Coroana cehă și un convertor valutar.
Statistici Coroana cehă
|Nume
|Coroana cehă
|Simbol
|Kč
|Unitate minoră
|1/100 = Haléru
|Simbol unitate minoră
|h
|Conversie de top CZK
|CZK la USD
|Grafic de top CZK
|Grafic CZK la USD
Profil Coroana cehă
|Monede
|Freq used: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
|Bancnote
|Freq used: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
|Banca centrală
|Czech National Bank
|Utilizatori
Republica Cehă
Republica Cehă
De ce sunteți interesat de CZK?
