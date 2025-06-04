CZK - Coroana cehă

Coroana cehă este moneda Republica Cehă. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Coroana cehă este cursul de la CZK la USD. Codul valutar pentru Czech Republic Koruna este CZK , iar simbolul valutar este Kč. Mai jos, veți găsi cursurile Coroana cehă și un convertor valutar.