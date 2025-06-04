czk
CZK - Coroana cehă

Coroana cehă este moneda Republica Cehă. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Coroana cehă este cursul de la CZK la USD. Codul valutar pentru Czech Republic Koruna este CZK, iar simbolul valutar este Kč. Mai jos, veți găsi cursurile Coroana cehă și un convertor valutar.

CZKCoroană Cehă

Statistici Coroana cehă

NumeCoroana cehă
Simbol
Unitate minoră1/100 = Haléru
Simbol unitate minorăh
Conversie de top CZKCZK la USD
Grafic de top CZKGrafic CZK la USD

Profil Coroana cehă

MonedeFreq used: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
BancnoteFreq used: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
Banca centralăCzech National Bank
Utilizatori
Republica Cehă

