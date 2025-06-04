LKR - Rupia srilankeză
Rupia srilankeză este moneda Sri Lanka. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rupia srilankeză este cursul de la LKR la USD. Codul valutar pentru Sri Lanka Rupee este LKR, iar simbolul valutar este ₨. Mai jos, veți găsi cursurile Rupia srilankeză și un convertor valutar.
Statistici Rupia srilankeză
|Nume
|Rupia srilankeză
|Simbol
|₨
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|Cent
|Conversie de top LKR
|LKR la USD
|Grafic de top LKR
|Grafic LKR la USD
Profil Rupia srilankeză
|Bancnote
|Freq used: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
|Banca centrală
|Central Bank of Sri Lanka
|Utilizatori
Sri Lanka
Sri Lanka
