LKR - Rupia srilankeză

Rupia srilankeză este moneda Sri Lanka. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rupia srilankeză este cursul de la LKR la USD. Codul valutar pentru Sri Lanka Rupee este LKR, iar simbolul valutar este ₨. Mai jos, veți găsi cursurile Rupia srilankeză și un convertor valutar.

LKRRupie Sri Lankeză

Statistici Rupia srilankeză

NumeRupia srilankeză
Simbol
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent
Conversie de top LKRLKR la USD
Grafic de top LKRGrafic LKR la USD

Profil Rupia srilankeză

BancnoteFreq used: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
Banca centralăCentral Bank of Sri Lanka
Utilizatori
Sri Lanka

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15972
GBP / EUR1.14155
USD / JPY156.428
GBP / USD1.32387
USD / CHF0.804045
USD / CAD1.40366
EUR / JPY181.413
AUD / USD0.651991

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%