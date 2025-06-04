LKR - Rupia srilankeză

Rupia srilankeză este moneda Sri Lanka. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rupia srilankeză este cursul de la LKR la USD. Codul valutar pentru Sri Lanka Rupee este LKR , iar simbolul valutar este ₨. Mai jos, veți găsi cursurile Rupia srilankeză și un convertor valutar.