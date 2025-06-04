wst
Tala samoană este moneda Samoa. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Tala samoană este cursul de la WST la USD. Codul valutar pentru Samoa Tala este WST, iar simbolul valutar este WS$. Mai jos, veți găsi cursurile Tala samoană și un convertor valutar.

Statistici Tala samoană

NumeTala samoană
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Sene
Simbol unitate minorăSene
Conversie de top WSTWST la USD
Grafic de top WSTGrafic WST la USD

Profil Tala samoană

MonedeFreq used: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
BancnoteFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Banca centralăCentral Bank of Samoa
Utilizatori
Samoa

