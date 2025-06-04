WST - Tala samoană
Tala samoană este moneda Samoa. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Tala samoană este cursul de la WST la USD. Codul valutar pentru Samoa Tala este WST, iar simbolul valutar este WS$. Mai jos, veți găsi cursurile Tala samoană și un convertor valutar.
Statistici Tala samoană
|Nume
|Tala samoană
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|1/100 = Sene
|Simbol unitate minoră
|Sene
|Conversie de top WST
|WST la USD
|Grafic de top WST
|Grafic WST la USD
Profil Tala samoană
|Monede
|Freq used: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
|Bancnote
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Banca centrală
|Central Bank of Samoa
|Utilizatori
Samoa
Samoa
