MRU - Ouguiya Mauritană

Ouguiya Mauritană este moneda Mauritania. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Ouguiya Mauritană este cursul de la MRU la USD. Codul valutar pentru Mauritania Ouguiya este MRU, iar simbolul valutar este UM. Mai jos, veți găsi cursurile Ouguiya Mauritană și un convertor valutar.
Statistici Ouguiya Mauritană
|Nume
|Ouguiya Mauritană
|Simbol
|UM
|Unitate minoră
|1/5 = Khoums
|Simbol unitate minoră
|Khoums
|Conversie de top MRU
|MRU la USD
|Grafic de top MRU
|Grafic MRU la USD
Profil Ouguiya Mauritană
|Monede
|Freq used: UM1, UM5, UM10, UM20
Rarely used: Khoums1
|Bancnote
|Freq used: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
|Banca centrală
|Banque Centrale de Mauritanie
|Utilizatori
Mauritania
