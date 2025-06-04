MRU - Ouguiya Mauritană

Ouguiya Mauritană este moneda Mauritania. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Ouguiya Mauritană este cursul de la MRU la USD. Codul valutar pentru Mauritania Ouguiya este MRU , iar simbolul valutar este UM. Mai jos, veți găsi cursurile Ouguiya Mauritană și un convertor valutar.