MRU - Ouguiya Mauritană

Ouguiya Mauritană este moneda Mauritania. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Ouguiya Mauritană este cursul de la MRU la USD. Codul valutar pentru Mauritania Ouguiya este MRU, iar simbolul valutar este UM. Mai jos, veți găsi cursurile Ouguiya Mauritană și un convertor valutar.

Statistici Ouguiya Mauritană

NumeOuguiya Mauritană
SimbolUM
Unitate minoră1/5 = Khoums
Simbol unitate minorăKhoums
Conversie de top MRUMRU la USD
Grafic de top MRUGrafic MRU la USD

Profil Ouguiya Mauritană

MonedeFreq used: UM1, UM5, UM10, UM20
Rarely used: Khoums1
BancnoteFreq used: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
Banca centralăBanque Centrale de Mauritanie
Utilizatori
Mauritania

