OMR - Rial omanez
Rial omanez este moneda Oman. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rial omanez este cursul de la OMR la USD. Codul valutar pentru Oman Rial este OMR, iar simbolul valutar este ﷼. Mai jos, veți găsi cursurile Rial omanez și un convertor valutar.
Statistici Rial omanez
|Nume
|Rial omanez
|Simbol
|﷼
|Unitate minoră
|1/1000 = Baisa
|Simbol unitate minoră
|bz
|Conversie de top OMR
|OMR la USD
|Grafic de top OMR
|Grafic OMR la USD
Profil Rial omanez
|Monede
|Freq used: bz5, bz10, bz25, bz50
|Bancnote
|Freq used: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
|Banca centrală
|Central Bank of Oman
|Utilizatori
Oman
Oman
