OMR - Rial omanez

Rial omanez este moneda Oman. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rial omanez este cursul de la OMR la USD. Codul valutar pentru Oman Rial este OMR , iar simbolul valutar este ﷼. Mai jos, veți găsi cursurile Rial omanez și un convertor valutar.