OMR - Rial omanez

Rial omanez este moneda Oman. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rial omanez este cursul de la OMR la USD. Codul valutar pentru Oman Rial este OMR, iar simbolul valutar este ﷼. Mai jos, veți găsi cursurile Rial omanez și un convertor valutar.

Selectați o monedă

Statistici Rial omanez

NumeRial omanez
Simbol
Unitate minoră1/1000 = Baisa
Simbol unitate minorăbz
Conversie de top OMROMR la USD
Grafic de top OMRGrafic OMR la USD

Profil Rial omanez

MonedeFreq used: bz5, bz10, bz25, bz50
BancnoteFreq used: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
Banca centralăCentral Bank of Oman
Utilizatori
Oman

