BHD - Dinar din Bahrain
Dinar din Bahrain este moneda Bahrain. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dinar din Bahrain este cursul de la BHD la USD. Codul valutar pentru Bahrain Dinar este BHD, iar simbolul valutar este .د.ب. Mai jos, veți găsi cursurile Dinar din Bahrain și un convertor valutar.
Statistici Dinar din Bahrain
|Nume
|Dinar din Bahrain
|Simbol
|BD
|Unitate minoră
|1/1000 = Fils
|Simbol unitate minoră
|Fils
|Conversie de top BHD
|BHD la USD
|Grafic de top BHD
|Grafic BHD la USD
Profil Dinar din Bahrain
|Monede
|Freq used: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
|Bancnote
|Freq used: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
|Banca centrală
|Central Bank of Bahrain
|Utilizatori
Bahrain
Bahrain
