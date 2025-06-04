BHD - Dinar din Bahrain

Dinar din Bahrain este moneda Bahrain. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dinar din Bahrain este cursul de la BHD la USD. Codul valutar pentru Bahrain Dinar este BHD , iar simbolul valutar este .د.ب. Mai jos, veți găsi cursurile Dinar din Bahrain și un convertor valutar.