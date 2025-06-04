bhd
BHD - Dinar din Bahrain

Dinar din Bahrain este moneda Bahrain. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dinar din Bahrain este cursul de la BHD la USD. Codul valutar pentru Bahrain Dinar este BHD, iar simbolul valutar este .د.ب. Mai jos, veți găsi cursurile Dinar din Bahrain și un convertor valutar.

BHDDinar Bahraini

Statistici Dinar din Bahrain

NumeDinar din Bahrain
SimbolBD
Unitate minoră1/1000 = Fils
Simbol unitate minorăFils
Conversie de top BHDBHD la USD
Grafic de top BHDGrafic BHD la USD

Profil Dinar din Bahrain

MonedeFreq used: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
BancnoteFreq used: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
Banca centralăCentral Bank of Bahrain
Utilizatori
Bahrain

