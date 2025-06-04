JEP - Lira din Jersey
Lira din Jersey este moneda Jerseu. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Jersey este cursul de la JEP la USD. Codul valutar pentru Jersey Pound este JEP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Jersey și un convertor valutar.
Statistici Lira din Jersey
|Nume
|Lira din Jersey
|Simbol
|£
|Unitate minoră
|1/100 = Penny
|Simbol unitate minoră
|p
|Conversie de top JEP
|JEP la USD
|Grafic de top JEP
|Grafic JEP la USD
Profil Lira din Jersey
|Monede
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p50
Rarely used: p20
|Bancnote
|Freq used: £1, £5, £10, £20, £50
|Utilizatori
Jerseu
Jerseu
De ce sunteți interesat de JEP?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru JEPObțin cursurile JEP pe telefonul meuObțin un API de date valutare JEP pentru afacerea mea