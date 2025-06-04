jep
JEP - Lira din Jersey

Lira din Jersey este moneda Jerseu. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Jersey este cursul de la JEP la USD. Codul valutar pentru Jersey Pound este JEP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Jersey și un convertor valutar.

Selectați o monedă

jep
JEPLiră Jersey

Statistici Lira din Jersey

NumeLira din Jersey
Simbol£
Unitate minoră1/100 = Penny
Simbol unitate minorăp
Conversie de top JEPJEP la USD
Grafic de top JEPGrafic JEP la USD

Profil Lira din Jersey

MonedeFreq used: p1, p2, p5, p10, p50
Rarely used: p20
BancnoteFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Utilizatori
Jerseu

De ce sunteți interesat de JEP?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru JEPObțin cursurile JEP pe telefonul meuObțin un API de date valutare JEP pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15965
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.451
GBP / USD1.32384
USD / CHF0.804065
USD / CAD1.40398
EUR / JPY181.427
AUD / USD0.651999

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%