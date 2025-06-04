KHR - Riel cambodgian

Riel cambodgian este moneda Cambogia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Riel cambodgian este cursul de la KHR la USD. Codul valutar pentru Cambodia Riel este KHR , iar simbolul valutar este ៛. Mai jos, veți găsi cursurile Riel cambodgian și un convertor valutar.