KHR - Riel cambodgian
Riel cambodgian este moneda Cambogia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Riel cambodgian este cursul de la KHR la USD. Codul valutar pentru Cambodia Riel este KHR, iar simbolul valutar este ៛. Mai jos, veți găsi cursurile Riel cambodgian și un convertor valutar.
Statistici Riel cambodgian
|Nume
|Riel cambodgian
|Simbol
|៛
|Unitate minoră
|1/10 = Kak
|Simbol unitate minoră
|Kak
|Conversie de top KHR
|KHR la USD
|Grafic de top KHR
|Grafic KHR la USD
Profil Riel cambodgian
|Monede
|Freq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
|Bancnote
|Freq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
|Banca centrală
|National Bank of Cambodia
|Utilizatori
Cambogia
Cambogia
