KHR - Riel cambodgian

Riel cambodgian este moneda Cambogia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Riel cambodgian este cursul de la KHR la USD. Codul valutar pentru Cambodia Riel este KHR, iar simbolul valutar este ៛. Mai jos, veți găsi cursurile Riel cambodgian și un convertor valutar.

Statistici Riel cambodgian

NumeRiel cambodgian
Simbol
Unitate minoră1/10 = Kak
Simbol unitate minorăKak
Conversie de top KHRKHR la USD
Grafic de top KHRGrafic KHR la USD

Profil Riel cambodgian

MonedeFreq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
BancnoteFreq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
Banca centralăNational Bank of Cambodia
Utilizatori
Cambogia

