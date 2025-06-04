ttd
TTD - Dolar din Trinidad

Dolar din Trinidad este moneda Trinidad-Tobago. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Trinidad este cursul de la TTD la USD. Codul valutar pentru Trinidad and Tobago Dollar este TTD, iar simbolul valutar este TT$. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Trinidad și un convertor valutar.

Statistici Dolar din Trinidad

NumeDolar din Trinidad
SimbolTT$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent
Conversie de top TTDTTD la USD
Grafic de top TTDGrafic TTD la USD

Profil Dolar din Trinidad

MonedeFreq used: Cent1, Cent10, Cent25, Cent50
BancnoteFreq used: TT$1, TT$5, TT$10, TT$20, TT$100
Banca centralăCentral Bank of Trinidad and Tobago
Utilizatori
Trinidad, Tobago

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14148
USD / JPY156.467
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804396
USD / CAD1.40400
EUR / JPY181.430
AUD / USD0.651775

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%