AMD - Dramul armean

Dramul armean este moneda Armenia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dramul armean este cursul de la AMD la USD. Codul valutar pentru Armenia Dram este AMD, iar simbolul valutar este ֏. Mai jos, veți găsi cursurile Dramul armean și un convertor valutar.

Statistici Dramul armean

NumeDramul armean
Simbol֏
Unitate minoră1/100 = Luma
Simbol unitate minorăLuma
Conversie de top AMDAMD la USD
Grafic de top AMDGrafic AMD la USD

Profil Dramul armean

MonedeFreq used: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
BancnoteFreq used: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
Banca centralăCentral Bank of Armenia
Utilizatori
Armenia

