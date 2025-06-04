AMD - Dramul armean
Dramul armean este moneda Armenia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dramul armean este cursul de la AMD la USD. Codul valutar pentru Armenia Dram este AMD, iar simbolul valutar este ֏. Mai jos, veți găsi cursurile Dramul armean și un convertor valutar.
Statistici Dramul armean
|Nume
|Dramul armean
|Simbol
|֏
|Unitate minoră
|1/100 = Luma
|Simbol unitate minoră
|Luma
|Conversie de top AMD
|AMD la USD
|Grafic de top AMD
|Grafic AMD la USD
Profil Dramul armean
|Monede
|Freq used: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
|Bancnote
|Freq used: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
|Banca centrală
|Central Bank of Armenia
|Utilizatori
Armenia
Armenia
