DZD - Dinarul algerian
Dinarul algerian este moneda Algeria. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dinarul algerian este cursul de la DZD la USD. Codul valutar pentru Algeria Dinar este DZD, iar simbolul valutar este دج. Mai jos, veți găsi cursurile Dinarul algerian și un convertor valutar.
Statistici Dinarul algerian
|Nume
|Dinarul algerian
|Simbol
|DA
|Unitate minoră
|1/100 = Santeem
|Simbol unitate minoră
|Santeem
|Conversie de top DZD
|DZD la USD
|Grafic de top DZD
|Grafic DZD la USD
Profil Dinarul algerian
|Monede
|Freq used: DA5, DA20, DA50
Rarely used: DA1, DA2, DA100
|Bancnote
|Freq used: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
|Banca centrală
|Bank of Algeria
|Utilizatori
Algeria
