DZD - Dinarul algerian

Dinarul algerian este moneda Algeria. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dinarul algerian este cursul de la DZD la USD. Codul valutar pentru Algeria Dinar este DZD, iar simbolul valutar este دج. Mai jos, veți găsi cursurile Dinarul algerian și un convertor valutar.

DZDDinar Algerian

Statistici Dinarul algerian

NumeDinarul algerian
SimbolDA
Unitate minoră1/100 = Santeem
Simbol unitate minorăSanteem
Conversie de top DZDDZD la USD
Grafic de top DZDGrafic DZD la USD

Profil Dinarul algerian

MonedeFreq used: DA5, DA20, DA50
Rarely used: DA1, DA2, DA100
BancnoteFreq used: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
Banca centralăBank of Algeria
Utilizatori
Algeria

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15932
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.482
GBP / USD1.32342
USD / CHF0.804372
USD / CAD1.40414
EUR / JPY181.413
AUD / USD0.651777

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%