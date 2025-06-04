aoa
AOA - Kwanza angoleză

Kwanza angoleză este moneda Angola. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kwanza angoleză este cursul de la AOA la USD. Codul valutar pentru Angola Kwanza este AOA, iar simbolul valutar este Kz. Mai jos, veți găsi cursurile Kwanza angoleză și un convertor valutar.

Kwanza Angoleză

Statistici Kwanza angoleză

NumeKwanza angoleză
SimbolKz
Unitate minoră1/100 = cêntimo
Simbol unitate minorăcêntimo
Conversie de top AOAAOA la USD
Grafic de top AOAGrafic AOA la USD

Profil Kwanza angoleză

MonedeFreq used: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
BancnoteFreq used: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
Banca centralăBanco Nacional de Angola
Utilizatori
Angola

