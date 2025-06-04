AOA - Kwanza angoleză
Kwanza angoleză este moneda Angola. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kwanza angoleză este cursul de la AOA la USD. Codul valutar pentru Angola Kwanza este AOA, iar simbolul valutar este Kz. Mai jos, veți găsi cursurile Kwanza angoleză și un convertor valutar.
Statistici Kwanza angoleză
|Nume
|Kwanza angoleză
|Simbol
|Kz
|Unitate minoră
|1/100 = cêntimo
|Simbol unitate minoră
|cêntimo
|Conversie de top AOA
|AOA la USD
|Grafic de top AOA
|Grafic AOA la USD
Profil Kwanza angoleză
|Monede
|Freq used: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
|Bancnote
|Freq used: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
|Banca centrală
|Banco Nacional de Angola
|Utilizatori
Angola
Angola
