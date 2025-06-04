MUR - Rupia mauritiană
Rupia mauritiană este moneda Mauritius. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rupia mauritiană este cursul de la MUR la USD. Codul valutar pentru Mauritius Rupee este MUR, iar simbolul valutar este ₨. Mai jos, veți găsi cursurile Rupia mauritiană și un convertor valutar.
Statistici Rupia mauritiană
|Nume
|Rupia mauritiană
|Simbol
|₨
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|Cent
|Conversie de top MUR
|MUR la USD
|Grafic de top MUR
|Grafic MUR la USD
Profil Rupia mauritiană
|Bancnote
|Freq used: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
|Banca centrală
|Bank of Mauritius
|Utilizatori
Mauritius
Mauritius
