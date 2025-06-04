mur
MUR - Rupia mauritiană

Rupia mauritiană este moneda Mauritius. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rupia mauritiană este cursul de la MUR la USD. Codul valutar pentru Mauritius Rupee este MUR, iar simbolul valutar este ₨. Mai jos, veți găsi cursurile Rupia mauritiană și un convertor valutar.

MURRupie Mauritiană

Statistici Rupia mauritiană

NumeRupia mauritiană
Simbol
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent
Conversie de top MURMUR la USD
Grafic de top MURGrafic MUR la USD

Profil Rupia mauritiană

BancnoteFreq used: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
Banca centralăBank of Mauritius
Utilizatori
Mauritius

