MUR - Rupia mauritiană

Rupia mauritiană este moneda Mauritius. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rupia mauritiană este cursul de la MUR la USD. Codul valutar pentru Mauritius Rupee este MUR , iar simbolul valutar este ₨. Mai jos, veți găsi cursurile Rupia mauritiană și un convertor valutar.