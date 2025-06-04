ltl
LTL - Litas lituanian

Litas lituanian este moneda Lituania. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Litas lituanian este cursul de la LTL la USD. Codul valutar pentru Lithuania Litas este LTL, iar simbolul valutar este Lt. Mai jos, veți găsi cursurile Litas lituanian și un convertor valutar.

The Lithuanian Litas was replaced by the Euro on January 1, 2015.

LTLLitas Lituanian

Statistici Litas lituanian

NumeLitas lituanian
SimbolLt
Unitate minoră1/100 = Centas
Simbol unitate minorăct
Conversie de top LTLLTL la USD
Grafic de top LTLGrafic LTL la USD

Profil Litas lituanian

MonedeFreq used: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
BancnoteFreq used: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
Banca centralăBank of Lithuania
Utilizatori
Lituania

