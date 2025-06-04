LTL - Litas lituanian

Litas lituanian este moneda Lituania. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Litas lituanian este cursul de la LTL la USD. Codul valutar pentru Lithuania Litas este LTL , iar simbolul valutar este Lt. Mai jos, veți găsi cursurile Litas lituanian și un convertor valutar.

The Lithuanian Litas was replaced by the Euro on January 1, 2015.