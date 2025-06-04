LTL - Litas lituanian
Litas lituanian este moneda Lituania. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Litas lituanian este cursul de la LTL la USD. Codul valutar pentru Lithuania Litas este LTL, iar simbolul valutar este Lt. Mai jos, veți găsi cursurile Litas lituanian și un convertor valutar.
The Lithuanian Litas was replaced by the Euro on January 1, 2015.
Statistici Litas lituanian
|Nume
|Litas lituanian
|Simbol
|Lt
|Unitate minoră
|1/100 = Centas
|Simbol unitate minoră
|ct
|Conversie de top LTL
|LTL la USD
|Grafic de top LTL
|Grafic LTL la USD
Profil Litas lituanian
|Monede
|Freq used: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
|Bancnote
|Freq used: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
|Banca centrală
|Bank of Lithuania
|Utilizatori
Lituania
Lituania
