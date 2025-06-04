QAR - Riyal qatarian
Riyal qatarian este moneda Qatar. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Riyal qatarian este cursul de la QAR la USD. Codul valutar pentru Qatar Riyal este QAR, iar simbolul valutar este ﷼. Mai jos, veți găsi cursurile Riyal qatarian și un convertor valutar.
Statistici Riyal qatarian
|Nume
|Riyal qatarian
|Simbol
|﷼
|Unitate minoră
|1/100 = Dirham
|Simbol unitate minoră
|Dirham
|Conversie de top QAR
|QAR la USD
|Grafic de top QAR
|Grafic QAR la USD
Profil Riyal qatarian
|Monede
|Freq used: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
|Bancnote
|Freq used: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Banca centrală
|Qatar Central Bank
|Utilizatori
Qatar
Qatar
