QAR - Riyal qatarian

Riyal qatarian este moneda Qatar. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Riyal qatarian este cursul de la QAR la USD. Codul valutar pentru Qatar Riyal este QAR, iar simbolul valutar este ﷼. Mai jos, veți găsi cursurile Riyal qatarian și un convertor valutar.

Statistici Riyal qatarian

NumeRiyal qatarian
Simbol
Unitate minoră1/100 = Dirham
Simbol unitate minorăDirham
Conversie de top QARQAR la USD
Grafic de top QARGrafic QAR la USD

Profil Riyal qatarian

MonedeFreq used: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
BancnoteFreq used: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Banca centralăQatar Central Bank
Utilizatori
Qatar

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15946
GBP / EUR1.14163
USD / JPY156.470
GBP / USD1.32367
USD / CHF0.804470
USD / CAD1.40404
EUR / JPY181.420
AUD / USD0.651803

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%