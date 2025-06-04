pgk
Kina din Papua Noua Guinee este moneda Papua Noua Guinee. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kina din Papua Noua Guinee este cursul de la PGK la USD. Codul valutar pentru Papua New Guinea Kina este PGK, iar simbolul valutar este K. Mai jos, veți găsi cursurile Kina din Papua Noua Guinee și un convertor valutar.

Statistici Kina din Papua Noua Guinee

NumeKina din Papua Noua Guinee
SimbolK
Unitate minoră1/100 = Toea
Simbol unitate minorăToea
Conversie de top PGKPGK la USD
Grafic de top PGKGrafic PGK la USD

Profil Kina din Papua Noua Guinee

MonedeFreq used: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
BancnoteFreq used: K2, K5, K10, K20, K50, K100
Banca centralăBank of Papua New Guinea
Utilizatori
Papua Noua Guinee

