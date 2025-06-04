PGK - Kina din Papua Noua Guinee
Kina din Papua Noua Guinee este moneda Papua Noua Guinee. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kina din Papua Noua Guinee este cursul de la PGK la USD. Codul valutar pentru Papua New Guinea Kina este PGK, iar simbolul valutar este K. Mai jos, veți găsi cursurile Kina din Papua Noua Guinee și un convertor valutar.
Statistici Kina din Papua Noua Guinee
|Nume
|Kina din Papua Noua Guinee
|Simbol
|K
|Unitate minoră
|1/100 = Toea
|Simbol unitate minoră
|Toea
Profil Kina din Papua Noua Guinee
|Monede
|Freq used: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
|Bancnote
|Freq used: K2, K5, K10, K20, K50, K100
|Banca centrală
|Bank of Papua New Guinea
|Utilizatori
Papua Noua Guinee
Papua Noua Guinee
