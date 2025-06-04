ngn
NGN - Naira nigerian

Naira nigerian este moneda Nigeria. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Naira nigerian este cursul de la NGN la USD. Codul valutar pentru Nigeria Naira este NGN, iar simbolul valutar este ₦. Mai jos, veți găsi cursurile Naira nigerian și un convertor valutar.

NGNNaira Nigeriană

Statistici Naira nigerian

NumeNaira nigerian
Simbol
Unitate minoră1/100 = Kobo
Simbol unitate minorăKobo
Conversie de top NGNNGN la USD
Grafic de top NGNGrafic NGN la USD

Profil Naira nigerian

MonedeFreq used: Kobo50, ₦1, ₦2
BancnoteFreq used: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
Banca centralăCentral Bank of Nigeria
Utilizatori
Nigeria

