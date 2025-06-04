NGN - Naira nigerian
Naira nigerian este moneda Nigeria. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Naira nigerian este cursul de la NGN la USD. Codul valutar pentru Nigeria Naira este NGN, iar simbolul valutar este ₦. Mai jos, veți găsi cursurile Naira nigerian și un convertor valutar.
Statistici Naira nigerian
|Nume
|Naira nigerian
|Simbol
|₦
|Unitate minoră
|1/100 = Kobo
|Simbol unitate minoră
|Kobo
|Conversie de top NGN
|NGN la USD
|Grafic de top NGN
|Grafic NGN la USD
Profil Naira nigerian
|Monede
|Freq used: Kobo50, ₦1, ₦2
|Bancnote
|Freq used: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
|Banca centrală
|Central Bank of Nigeria
|Utilizatori
Nigeria
Nigeria
