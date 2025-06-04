pyg
PYG - Guarani paraguayan

Guarani paraguayan este moneda Paraguay. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Guarani paraguayan este cursul de la PYG la USD. Codul valutar pentru Paraguay Guarani este PYG, iar simbolul valutar este Gs. Mai jos, veți găsi cursurile Guarani paraguayan și un convertor valutar.

Selectați o monedă

pyg
PYGGuarani Paraguayan

Statistici Guarani paraguayan

NumeGuarani paraguayan
SimbolGs
Unitate minoră1/100 = Céntimo
Simbol unitate minorăCéntimo
Conversie de top PYGPYG la USD
Grafic de top PYGGrafic PYG la USD

Profil Guarani paraguayan

MonedeFreq used: Gs50, Gs100, Gs500
BancnoteFreq used: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
Banca centralăBanco Central del Paraguay
Utilizatori
Paraguay

De ce sunteți interesat de PYG?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru PYGObțin cursurile PYG pe telefonul meuObțin un API de date valutare PYG pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15946
GBP / EUR1.14163
USD / JPY156.470
GBP / USD1.32367
USD / CHF0.804470
USD / CAD1.40404
EUR / JPY181.420
AUD / USD0.651803

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%