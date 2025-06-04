PYG - Guarani paraguayan
Guarani paraguayan este moneda Paraguay. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Guarani paraguayan este cursul de la PYG la USD. Codul valutar pentru Paraguay Guarani este PYG, iar simbolul valutar este Gs. Mai jos, veți găsi cursurile Guarani paraguayan și un convertor valutar.
Statistici Guarani paraguayan
|Nume
|Guarani paraguayan
|Simbol
|Gs
|Unitate minoră
|1/100 = Céntimo
|Simbol unitate minoră
|Céntimo
|Conversie de top PYG
|PYG la USD
|Grafic de top PYG
|Grafic PYG la USD
Profil Guarani paraguayan
|Monede
|Freq used: Gs50, Gs100, Gs500
|Bancnote
|Freq used: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
|Banca centrală
|Banco Central del Paraguay
|Utilizatori
Paraguay
Paraguay
