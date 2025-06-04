BBD - Dolar din Barbados sau Bajan

Dolar din Barbados sau Bajan este moneda Barbados. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Barbados sau Bajan este cursul de la BBD la USD. Codul valutar pentru Barbados Dollar este BBD , iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Barbados sau Bajan și un convertor valutar.