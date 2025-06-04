bbd
BBD - Dolar din Barbados sau Bajan

Dolar din Barbados sau Bajan este moneda Barbados. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Barbados sau Bajan este cursul de la BBD la USD. Codul valutar pentru Barbados Dollar este BBD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Barbados sau Bajan și un convertor valutar.

BBDDolar Barbadian sau Bajan

Statistici Dolar din Barbados sau Bajan

NumeDolar din Barbados sau Bajan
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent
Conversie de top BBDBBD la USD
Grafic de top BBDGrafic BBD la USD

Profil Dolar din Barbados sau Bajan

MonedeFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
BancnoteFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Banca centralăCentral Bank of Barbados
Utilizatori
Barbados

