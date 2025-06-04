BBD - Dolar din Barbados sau Bajan
Dolar din Barbados sau Bajan este moneda Barbados. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Barbados sau Bajan este cursul de la BBD la USD. Codul valutar pentru Barbados Dollar este BBD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Barbados sau Bajan și un convertor valutar.
Statistici Dolar din Barbados sau Bajan
|Nume
|Dolar din Barbados sau Bajan
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|Cent
|Conversie de top BBD
|BBD la USD
|Grafic de top BBD
|Grafic BBD la USD
Profil Dolar din Barbados sau Bajan
|Monede
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
|Bancnote
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Banca centrală
|Central Bank of Barbados
|Utilizatori
Barbados
Barbados
