UZS - Som uzbec
Som uzbec este moneda Uzbekistan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Som uzbec este cursul de la UZS la USD. Codul valutar pentru Uzbekistan Som este UZS, iar simbolul valutar este лв. Mai jos, veți găsi cursurile Som uzbec și un convertor valutar.
Statistici Som uzbec
|Nume
|Som uzbec
|Simbol
|лв
|Unitate minoră
|1/100 = Tiyin
|Simbol unitate minoră
|Tiyin
|Conversie de top UZS
|UZS la USD
|Grafic de top UZS
|Grafic UZS la USD
Profil Som uzbec
|Monede
|Freq used: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
|Bancnote
|Freq used: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
|Banca centrală
|Central bank of the Republic of Uzbekistan
|Utilizatori
Uzbekistan
Uzbekistan
