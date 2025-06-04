uzs
UZS - Som uzbec

Som uzbec este moneda Uzbekistan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Som uzbec este cursul de la UZS la USD. Codul valutar pentru Uzbekistan Som este UZS, iar simbolul valutar este лв. Mai jos, veți găsi cursurile Som uzbec și un convertor valutar.

UZSSom Uzbek

Statistici Som uzbec

NumeSom uzbec
Simbolлв
Unitate minoră1/100 = Tiyin
Simbol unitate minorăTiyin
Conversie de top UZSUZS la USD
Grafic de top UZSGrafic UZS la USD

Profil Som uzbec

MonedeFreq used: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
BancnoteFreq used: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
Banca centralăCentral bank of the Republic of Uzbekistan
Utilizatori
Uzbekistan

