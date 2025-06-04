PAB - Balboa panamez
Balboa panamez este moneda Panama. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Balboa panamez este cursul de la PAB la USD. Codul valutar pentru Panama Balboa este PAB, iar simbolul valutar este B/.. Mai jos, veți găsi cursurile Balboa panamez și un convertor valutar.
Statistici Balboa panamez
|Nume
|Balboa panamez
|Simbol
|B/.
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top PAB
|PAB la USD
|Grafic de top PAB
|Grafic PAB la USD
Profil Balboa panamez
|Utilizatori
Panama
Panama
