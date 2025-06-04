pab
PAB - Balboa panamez

Balboa panamez este moneda Panama. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Balboa panamez este cursul de la PAB la USD. Codul valutar pentru Panama Balboa este PAB, iar simbolul valutar este B/.. Mai jos, veți găsi cursurile Balboa panamez și un convertor valutar.

pab
PABBalboa Panameză

Statistici Balboa panamez

NumeBalboa panamez
SimbolB/.
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top PABPAB la USD
Grafic de top PABGrafic PAB la USD

Profil Balboa panamez

Utilizatori
Panama

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15942
GBP / EUR1.14162
USD / JPY156.463
GBP / USD1.32362
USD / CHF0.804421
USD / CAD1.40413
EUR / JPY181.407
AUD / USD0.651804

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%