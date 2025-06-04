BIF - Francul burundez
Francul burundez este moneda Burundi. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul burundez este cursul de la BIF la USD. Codul valutar pentru Burundi Franc este BIF, iar simbolul valutar este FBu. Mai jos, veți găsi cursurile Francul burundez și un convertor valutar.
Statistici Francul burundez
|Nume
|Francul burundez
|Simbol
|Franc
|Unitate minoră
|1/100 = Centime
|Simbol unitate minoră
|Centime
|Conversie de top BIF
|BIF la USD
|Grafic de top BIF
|Grafic BIF la USD
Profil Francul burundez
|Monede
|Freq used: Franc1, Franc5
|Bancnote
|Freq used: Franc10, Franc20, Franc50, Franc100, Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
|Banca centrală
|Banque de la Republique du Burundi
|Utilizatori
Burundi
Burundi
