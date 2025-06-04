bif
BIF - Francul burundez

Francul burundez este moneda Burundi. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul burundez este cursul de la BIF la USD. Codul valutar pentru Burundi Franc este BIF, iar simbolul valutar este FBu. Mai jos, veți găsi cursurile Francul burundez și un convertor valutar.

BIFFranc Burundez

Statistici Francul burundez

NumeFrancul burundez
SimbolFranc
Unitate minoră1/100 = Centime
Simbol unitate minorăCentime
Conversie de top BIFBIF la USD
Grafic de top BIFGrafic BIF la USD

Profil Francul burundez

MonedeFreq used: Franc1, Franc5
BancnoteFreq used: Franc10, Franc20, Franc50, Franc100, Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
Banca centralăBanque de la Republique du Burundi
Utilizatori
Burundi

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15962
GBP / EUR1.14149
USD / JPY156.443
GBP / USD1.32370
USD / CHF0.804241
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.651937

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%