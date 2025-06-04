SVC - Colon salvadorian

Colon salvadorian este moneda El Salvador. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Colon salvadorian este cursul de la SVC la USD. Codul valutar pentru El Salvador Colon este SVC , iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Colon salvadorian și un convertor valutar.

Notice: As of 2001, the Law of Monetary Integration allows the circulation of the US dollar (USD) in Salvador with a fixed exchange rate of 8.75 colones. The colon is still legal tender, however it is no longer in circulation and is rarely used.