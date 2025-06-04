xdr
XDR - Drepturi speciale de tragere FMI

Drepturi speciale de tragere FMI este moneda Fondul Monetar Internațional (FMI). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Drepturi speciale de tragere FMI este cursul de la XDR la USD. Codul valutar pentru International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights este XDR. Mai jos, veți găsi cursurile Drepturi speciale de tragere FMI și un convertor valutar.

XDRDrepturi Speciale de Tragere FMI

Statistici Drepturi speciale de tragere FMI

NumeDrepturi speciale de tragere FMI
SimbolDrepturi speciale de tragere
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top XDRXDR la USD
Grafic de top XDRGrafic XDR la USD

Profil Drepturi speciale de tragere FMI

Utilizatori
Fondul Monetar Internațional (FMI)

