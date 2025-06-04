XDR - Drepturi speciale de tragere FMI

Drepturi speciale de tragere FMI este moneda Fondul Monetar Internațional (FMI). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Drepturi speciale de tragere FMI este cursul de la XDR la USD. Codul valutar pentru International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights este XDR . Mai jos, veți găsi cursurile Drepturi speciale de tragere FMI și un convertor valutar.