htg
HTG - Gourde haitian

Gourde haitian este moneda Haiti. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Gourde haitian este cursul de la HTG la USD. Codul valutar pentru Haiti Gourde este HTG, iar simbolul valutar este G. Mai jos, veți găsi cursurile Gourde haitian și un convertor valutar.

Selectați o monedă

htg
HTGGourde Haitian

Statistici Gourde haitian

NumeGourde haitian
SimbolG
Unitate minoră1/100 = Centime
Simbol unitate minorăCentime
Conversie de top HTGHTG la USD
Grafic de top HTGGrafic HTG la USD

Profil Gourde haitian

MonedeFreq used: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
BancnoteFreq used: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
Banca centralăBank of the Republic of Haiti
Utilizatori
Haiti

De ce sunteți interesat de HTG?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru HTGObțin cursurile HTG pe telefonul meuObțin un API de date valutare HTG pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14174
USD / JPY156.448
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804110
USD / CAD1.40375
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.652047

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%