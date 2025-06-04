HTG - Gourde haitian
Gourde haitian este moneda Haiti. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Gourde haitian este cursul de la HTG la USD. Codul valutar pentru Haiti Gourde este HTG, iar simbolul valutar este G. Mai jos, veți găsi cursurile Gourde haitian și un convertor valutar.
Statistici Gourde haitian
|Nume
|Gourde haitian
|Simbol
|G
|Unitate minoră
|1/100 = Centime
|Simbol unitate minoră
|Centime
|Conversie de top HTG
|HTG la USD
|Grafic de top HTG
|Grafic HTG la USD
Profil Gourde haitian
|Monede
|Freq used: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
|Bancnote
|Freq used: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
|Banca centrală
|Bank of the Republic of Haiti
|Utilizatori
Haiti
Haiti
