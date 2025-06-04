SZL - Lilangeni din Swaziland
Lilangeni din Swaziland este moneda Swaziland. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lilangeni din Swaziland este cursul de la SZL la USD. Codul valutar pentru eSwatini Lilangeni este SZL, iar simbolul valutar este E. Mai jos, veți găsi cursurile Lilangeni din Swaziland și un convertor valutar.
Statistici Lilangeni din Swaziland
|Nume
|Lilangeni din Swaziland
|Simbol
|Lilangeni
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|Cent
|Conversie de top SZL
|SZL la USD
|Grafic de top SZL
|Grafic SZL la USD
Profil Lilangeni din Swaziland
|Monede
|Freq used: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
|Bancnote
|Freq used: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
|Banca centrală
|Central Bank of eSwatini
|Utilizatori
Swaziland
Swaziland
