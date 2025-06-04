SZL - Lilangeni din Swaziland

Lilangeni din Swaziland este moneda Swaziland. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lilangeni din Swaziland este cursul de la SZL la USD. Codul valutar pentru eSwatini Lilangeni este SZL , iar simbolul valutar este E. Mai jos, veți găsi cursurile Lilangeni din Swaziland și un convertor valutar.