SZL - Lilangeni din Swaziland

Lilangeni din Swaziland este moneda Swaziland. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lilangeni din Swaziland este cursul de la SZL la USD. Codul valutar pentru eSwatini Lilangeni este SZL, iar simbolul valutar este E. Mai jos, veți găsi cursurile Lilangeni din Swaziland și un convertor valutar.

SZLLilangeni Swazi

Statistici Lilangeni din Swaziland

NumeLilangeni din Swaziland
SimbolLilangeni
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent
Conversie de top SZLSZL la USD
Grafic de top SZLGrafic SZL la USD

Profil Lilangeni din Swaziland

MonedeFreq used: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
BancnoteFreq used: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
Banca centralăCentral Bank of eSwatini
Utilizatori
Swaziland

