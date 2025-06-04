ILS - Shekel Israelian
Shekel Israelian este moneda Israel. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Shekel Israelian este cursul de la ILS la USD. Codul valutar pentru Israel Shekel este ILS, iar simbolul valutar este ₪. Mai jos, veți găsi cursurile Shekel Israelian și un convertor valutar.
Statistici Shekel Israelian
|Nume
|Shekel Israelian
|Simbol
|₪
|Unitate minoră
|1/100 = Agorat
|Simbol unitate minoră
|Agorat
|Conversie de top ILS
|ILS la USD
|Grafic de top ILS
|Grafic ILS la USD
Profil Shekel Israelian
|Monede
|Freq used: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
|Bancnote
|Freq used: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
|Banca centrală
|Bank of Israel
|Utilizatori
Israel, Teritoriul Palestinian
Israel, Teritoriul Palestinian
De ce sunteți interesat de ILS?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru ILSObțin cursurile ILS pe telefonul meuObțin un API de date valutare ILS pentru afacerea mea