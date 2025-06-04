ils
ILS - Shekel Israelian

Shekel Israelian este moneda Israel. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Shekel Israelian este cursul de la ILS la USD. Codul valutar pentru Israel Shekel este ILS, iar simbolul valutar este ₪. Mai jos, veți găsi cursurile Shekel Israelian și un convertor valutar.

Selectați o monedă

ils
ILSShekel Israelian

Statistici Shekel Israelian

NumeShekel Israelian
Simbol
Unitate minoră1/100 = Agorat
Simbol unitate minorăAgorat
Conversie de top ILSILS la USD
Grafic de top ILSGrafic ILS la USD

Profil Shekel Israelian

MonedeFreq used: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
BancnoteFreq used: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
Banca centralăBank of Israel
Utilizatori
Israel, Teritoriul Palestinian

De ce sunteți interesat de ILS?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru ILSObțin cursurile ILS pe telefonul meuObțin un API de date valutare ILS pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15966
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.445
GBP / USD1.32388
USD / CHF0.804034
USD / CAD1.40394
EUR / JPY181.423
AUD / USD0.651971

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%