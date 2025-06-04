clp
CLP - Peso chilian

Peso chilian este moneda Chile. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peso chilian este cursul de la CLP la USD. Codul valutar pentru Chile Peso este CLP, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Peso chilian și un convertor valutar.

CLPPeso Chilian

Statistici Peso chilian

NumePeso chilian
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Centavo
Simbol unitate minorăCentavo
Conversie de top CLPCLP la USD
Grafic de top CLPGrafic CLP la USD

Profil Peso chilian

MonedeFreq used: $1, $5, $10, $50, $100, $500
BancnoteFreq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
Banca centralăBanco Central De Chile
Utilizatori
Chile

