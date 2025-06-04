CLP - Peso chilian
Peso chilian este moneda Chile. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peso chilian este cursul de la CLP la USD. Codul valutar pentru Chile Peso este CLP, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Peso chilian și un convertor valutar.
Statistici Peso chilian
|Nume
|Peso chilian
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|1/100 = Centavo
|Simbol unitate minoră
|Centavo
|Conversie de top CLP
|CLP la USD
|Grafic de top CLP
|Grafic CLP la USD
Profil Peso chilian
|Monede
|Freq used: $1, $5, $10, $50, $100, $500
|Bancnote
|Freq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
|Banca centrală
|Banco Central De Chile
|Utilizatori
Chile
Chile
De ce sunteți interesat de CLP?
