IMP - Lira din Insula Man Pound

Lira din Insula Man Pound este moneda Insula Bărbatului. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Insula Man Pound este cursul de la IMP la USD. Codul valutar pentru Isle of Man Pound este IMP , iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Insula Man Pound și un convertor valutar.