IMP - Lira din Insula Man Pound
Lira din Insula Man Pound este moneda Insula Bărbatului. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Insula Man Pound este cursul de la IMP la USD. Codul valutar pentru Isle of Man Pound este IMP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Insula Man Pound și un convertor valutar.
Statistici Lira din Insula Man Pound
|Nume
|Lira din Insula Man Pound
|Simbol
|£
|Unitate minoră
|1/100 = Pence
|Simbol unitate minoră
|p
|Conversie de top IMP
|IMP la USD
|Grafic de top IMP
|Grafic IMP la USD
Profil Lira din Insula Man Pound
|Monede
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Bancnote
|Freq used: £1, £5, £10, £20, £50
|Utilizatori
Insula Bărbatului
Insula Bărbatului
