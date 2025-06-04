imp
Lira din Insula Man Pound este moneda Insula Bărbatului. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Insula Man Pound este cursul de la IMP la USD. Codul valutar pentru Isle of Man Pound este IMP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Insula Man Pound și un convertor valutar.

Statistici Lira din Insula Man Pound

NumeLira din Insula Man Pound
Simbol£
Unitate minoră1/100 = Pence
Simbol unitate minorăp
Conversie de top IMPIMP la USD
Grafic de top IMPGrafic IMP la USD

Profil Lira din Insula Man Pound

MonedeFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
BancnoteFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Utilizatori
Insula Bărbatului

