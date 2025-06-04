MKD - Denarul macedonean
Denarul macedonean este moneda Macedonia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Denarul macedonean este cursul de la MKD la USD. Codul valutar pentru Macedonia Denar este MKD, iar simbolul valutar este ден. Mai jos, veți găsi cursurile Denarul macedonean și un convertor valutar.
Statistici Denarul macedonean
|Nume
|Denarul macedonean
|Simbol
|ден
|Unitate minoră
|1/100 = Deni
|Simbol unitate minoră
|Deni
|Conversie de top MKD
|MKD la USD
|Grafic de top MKD
|Grafic MKD la USD
Profil Denarul macedonean
|Monede
|Freq used: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
|Bancnote
|Freq used: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
|Banca centrală
|National Bank of the Republic of Macedonia
|Utilizatori
Macedonia
Macedonia
