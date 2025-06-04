mkd
MKD - Denarul macedonean

Denarul macedonean este moneda Macedonia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Denarul macedonean este cursul de la MKD la USD. Codul valutar pentru Macedonia Denar este MKD, iar simbolul valutar este ден. Mai jos, veți găsi cursurile Denarul macedonean și un convertor valutar.

Denar Macedonean

Statistici Denarul macedonean

NumeDenarul macedonean
Simbolден
Unitate minoră1/100 = Deni
Simbol unitate minorăDeni
Conversie de top MKDMKD la USD
Grafic de top MKDGrafic MKD la USD

Profil Denarul macedonean

MonedeFreq used: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
BancnoteFreq used: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
Banca centralăNational Bank of the Republic of Macedonia
Utilizatori
Macedonia

