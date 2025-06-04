vnd
VND - Dongul Vietnamez

Dongul Vietnamez este moneda Vietnam. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dongul Vietnamez este cursul de la VND la USD. Codul valutar pentru Viet Nam Dong este VND, iar simbolul valutar este ₫. Mai jos, veți găsi cursurile Dongul Vietnamez și un convertor valutar.

VNDDong Vietnamez

Statistici Dongul Vietnamez

NumeDongul Vietnamez
Simbol
Unitate minoră1/10 = hào
Simbol unitate minorăhào
Conversie de top VNDVND la USD
Grafic de top VNDGrafic VND la USD

Profil Dongul Vietnamez

MonedeFreq used: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
BancnoteFreq used: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
Banca centralăState Bank of Vietnam
Utilizatori
Vietnam

