VND - Dongul Vietnamez

Dongul Vietnamez este moneda Vietnam. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dongul Vietnamez este cursul de la VND la USD. Codul valutar pentru Viet Nam Dong este VND , iar simbolul valutar este ₫. Mai jos, veți găsi cursurile Dongul Vietnamez și un convertor valutar.