VND - Dongul Vietnamez
Dongul Vietnamez este moneda Vietnam. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dongul Vietnamez este cursul de la VND la USD. Codul valutar pentru Viet Nam Dong este VND, iar simbolul valutar este ₫. Mai jos, veți găsi cursurile Dongul Vietnamez și un convertor valutar.
Statistici Dongul Vietnamez
|Nume
|Dongul Vietnamez
|Simbol
|₫
|Unitate minoră
|1/10 = hào
|Simbol unitate minoră
|hào
|Conversie de top VND
|VND la USD
|Grafic de top VND
|Grafic VND la USD
Profil Dongul Vietnamez
|Monede
|Freq used: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
|Bancnote
|Freq used: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
|Banca centrală
|State Bank of Vietnam
|Utilizatori
Vietnam
Vietnam
De ce sunteți interesat de VND?
