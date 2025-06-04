GYD - Dolarul din Guyana

Dolarul din Guyana este moneda Guyana. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul din Guyana este cursul de la GYD la USD. Codul valutar pentru Guyana Dollar este GYD , iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul din Guyana și un convertor valutar.