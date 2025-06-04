GYD - Dolarul din Guyana
Dolarul din Guyana este moneda Guyana. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul din Guyana este cursul de la GYD la USD. Codul valutar pentru Guyana Dollar este GYD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul din Guyana și un convertor valutar.
Statistici Dolarul din Guyana
|Nume
|Dolarul din Guyana
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|Cent
|Conversie de top GYD
|GYD la USD
|Grafic de top GYD
|Grafic GYD la USD
Profil Dolarul din Guyana
|Monede
|Freq used: $1, $5, $10
|Bancnote
|Freq used: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
|Banca centrală
|Bank of Guyana
|Utilizatori
Guyana
Guyana
De ce sunteți interesat de GYD?
