GYD - Dolarul din Guyana

Dolarul din Guyana este moneda Guyana. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul din Guyana este cursul de la GYD la USD. Codul valutar pentru Guyana Dollar este GYD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul din Guyana și un convertor valutar.

GYDDolar Guyanez

Statistici Dolarul din Guyana

NumeDolarul din Guyana
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent
Conversie de top GYDGYD la USD
Grafic de top GYDGrafic GYD la USD

Profil Dolarul din Guyana

MonedeFreq used: $1, $5, $10
BancnoteFreq used: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
Banca centralăBank of Guyana
Utilizatori
Guyana

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14174
USD / JPY156.448
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804110
USD / CAD1.40375
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.652047

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%