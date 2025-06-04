lbp
LBP - Lira libaneză

Lira libaneză este moneda Liban. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira libaneză este cursul de la LBP la USD. Codul valutar pentru Lebanon Pound este LBP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira libaneză și un convertor valutar.

LBPLiră Libaneză

Statistici Lira libaneză

NumeLira libaneză
Simbolل.ل
Unitate minoră1/100 = Piastre
Simbol unitate minorăPiastre
Conversie de top LBPLBP la USD
Grafic de top LBPGrafic LBP la USD

Profil Lira libaneză

MonedeFreq used: ل.ل250, ل.ل500
Rarely used: ل.ل50, ل.ل100
BancnoteFreq used: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
Banca centralăBangue du Liban
Utilizatori
Liban

