LBP - Lira libaneză
Lira libaneză este moneda Liban. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira libaneză este cursul de la LBP la USD. Codul valutar pentru Lebanon Pound este LBP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira libaneză și un convertor valutar.
Statistici Lira libaneză
|Nume
|Lira libaneză
|Simbol
|ل.ل
|Unitate minoră
|1/100 = Piastre
|Simbol unitate minoră
|Piastre
|Conversie de top LBP
|LBP la USD
|Grafic de top LBP
|Grafic LBP la USD
Profil Lira libaneză
|Monede
|Freq used: ل.ل250, ل.ل500
Rarely used: ل.ل50, ل.ل100
|Bancnote
|Freq used: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
|Banca centrală
|Bangue du Liban
|Utilizatori
Liban
Liban
De ce sunteți interesat de LBP?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru LBPObțin cursurile LBP pe telefonul meuObțin un API de date valutare LBP pentru afacerea mea