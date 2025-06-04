SRD - Dolarul surinamez
Dolarul surinamez este moneda Surinam. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul surinamez este cursul de la SRD la USD. Codul valutar pentru Suriname Dollar este SRD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul surinamez și un convertor valutar.
Statistici Dolarul surinamez
|Nume
|Dolarul surinamez
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top SRD
|SRD la USD
|Grafic de top SRD
|Grafic SRD la USD
Profil Dolarul surinamez
|Utilizatori
Surinam
Surinam
