ARS - Peso argentinian
Peso argentinian este moneda Argentina. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peso argentinian este cursul de la ARS la USD. Codul valutar pentru Argentina Peso este ARS, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Peso argentinian și un convertor valutar.
Statistici Peso argentinian
|Nume
|Peso argentinian
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|1/100 = Centavo
|Simbol unitate minoră
|Centavo
|Conversie de top ARS
|ARS la USD
|Grafic de top ARS
|Grafic ARS la USD
Profil Peso argentinian
|Monede
|Freq used: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
|Bancnote
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Banca centrală
|Central Bank of Argentina
|Utilizatori
Argentina, Insule Falkland
De ce sunteți interesat de ARS?
