ars
ARS - Peso argentinian

Peso argentinian este moneda Argentina. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peso argentinian este cursul de la ARS la USD. Codul valutar pentru Argentina Peso este ARS, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Peso argentinian și un convertor valutar.

Selectați o monedă

ars
ARSPeso Argentinian

Statistici Peso argentinian

NumePeso argentinian
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Centavo
Simbol unitate minorăCentavo
Conversie de top ARSARS la USD
Grafic de top ARSGrafic ARS la USD

Profil Peso argentinian

MonedeFreq used: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
BancnoteFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Banca centralăCentral Bank of Argentina
Utilizatori
Argentina, Insule Falkland

De ce sunteți interesat de ARS?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru ARSObțin cursurile ARS pe telefonul meuObțin un API de date valutare ARS pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804289
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.651886

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%