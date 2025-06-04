ves
VES - Bolivarul venezuelean

Bolivarul venezuelean este moneda Venezuela. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Bolivarul venezuelean este cursul de la VES la USD. Codul valutar pentru Venezuela Bolívar este VES, iar simbolul valutar este Bs.S. Mai jos, veți găsi cursurile Bolivarul venezuelean și un convertor valutar.

Notice: The Bolivar Soberano has many official rates.

VESBolivar Venezuelean

Statistici Bolivarul venezuelean

NumeBolivarul venezuelean
SimbolBs. S
Unitate minoră1/100 = céntimo
Simbol unitate minoră¢
Conversie de top VESVES la USD
Grafic de top VESGrafic VES la USD

Profil Bolivarul venezuelean

Poreclebolo(s), luca(s)
MonedeFreq used: Bs. S1, 50¢
BancnoteFreq used: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
Banca centralăBanco Central de Venezuela
Utilizatori
Venezuela

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15947
GBP / EUR1.14170
USD / JPY156.460
GBP / USD1.32377
USD / CHF0.804457
USD / CAD1.40388
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651776

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%