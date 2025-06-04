VES - Bolivarul venezuelean
Bolivarul venezuelean este moneda Venezuela. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Bolivarul venezuelean este cursul de la VES la USD. Codul valutar pentru Venezuela Bolívar este VES, iar simbolul valutar este Bs.S. Mai jos, veți găsi cursurile Bolivarul venezuelean și un convertor valutar.
Notice: The Bolivar Soberano has many official rates.
Statistici Bolivarul venezuelean
|Nume
|Bolivarul venezuelean
|Simbol
|Bs. S
|Unitate minoră
|1/100 = céntimo
|Simbol unitate minoră
|¢
|Conversie de top VES
|VES la USD
|Grafic de top VES
|Grafic VES la USD
Profil Bolivarul venezuelean
|Porecle
|bolo(s), luca(s)
|Monede
|Freq used: Bs. S1, 50¢
|Bancnote
|Freq used: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
|Banca centrală
|Banco Central de Venezuela
|Utilizatori
Venezuela
Venezuela
