VES - Bolivarul venezuelean

Bolivarul venezuelean este moneda Venezuela. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Bolivarul venezuelean este cursul de la VES la USD. Codul valutar pentru Venezuela Bolívar este VES , iar simbolul valutar este Bs.S. Mai jos, veți găsi cursurile Bolivarul venezuelean și un convertor valutar.

Notice: The Bolivar Soberano has many official rates.