TJS - Solomini tadjik

Solomini tadjik este moneda Tadjikistan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Solomini tadjik este cursul de la TJS la USD. Codul valutar pentru Tajikistan Somoni este TJS, iar simbolul valutar este SM. Mai jos, veți găsi cursurile Solomini tadjik și un convertor valutar.

Statistici Solomini tadjik

NumeSolomini tadjik
SimbolSomoni
Unitate minoră1/100 = Tajikistani Somoni
Simbol unitate minorăTajikistani Somoni
Conversie de top TJSTJS la USD
Grafic de top TJSGrafic TJS la USD

Profil Solomini tadjik

MonedeFreq used: Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni10, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni25, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
BancnoteFreq used: Tajikistani Somoni1, Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
Banca centralăBank of Tajikistan
Utilizatori
Tadjikistan

